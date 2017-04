"Thuis heeft Feyenoord geen enkele keer de punten gestolen"

Feyenoord heeft Ajax de afgelopen tijd laten terugkomen tot één punt verschil en dus ligt de titelstrijd weer helemaal open. Dit weekeinde wacht een zware thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, maar in deze klus heeft de clubwatcher wel vertrouwen.



Vooral in de eigen Kuip heerst Feyenoord dit seizoen. "Er is geen enkele thuiswedstrijd geweest waarin Feyenoord de punten heeft gestolen. Elke tegenstander werd opgejaagd. Er werd slechts twee keer gelijk gespeeld", zo laat hij weten op de website van RTV Rijnmond.



FC Utrecht heeft volgens hem 'een goede ploeg', maar Bischop rekent desondanks op drie punten. "Het verschil tussen thuis- en uitwedstrijden van Feyenoord is erg groot. Laten we hopen dat dit tot uiting komt, dat Feyenoord het gewenste niveau haalt. Dat moet nu zeker lukken met de spelers die nu terugkeren."