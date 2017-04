Ajacied kan nu al in de voetsporen treden van Suárez

Ajax-aanwinst David Neres kan nu al in de voetsporen treden van Luis Suárez. Een doelpunt tegen sc Heerenveen is al voldoende om de Uruguayaan te evenaren.



Neres bekroonde zijn basisdebuut tegen Feyenoord (2-1) met een doelpunt en ook in zijn tweede basisduel (1-5 bij NEC) wist hij een doelpunt mee te pikken. Tegen de Friezen lijkt de Braziliaan opnieuw te mogen starten. Mocht hij ook nu scoren in die rol, dan is hij de eerste Ajacied sinds Suárez in 2007 die het avontuur zo sterk opent.



Overigens is het nog niet honderd procent zeker dat Neres ook echt mag starten. Tegen Schalke 04 (2-0) koos trainer Peter Bosz nog voor Justin Kluivert op de rechterflank, maar mogelijk krijgt hij tegen sc Heerenveen rust in de vorm van een plekje op de bank.