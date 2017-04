Janssen breekt de ban: "Wist dat het zijn enige kans was"

Mauricio Pochettino kan trots terugkijken op de thuiswedstrijd tegen AFC Bournemouth. Tottenham Hotspur won op White Hart Lane met 4-0 en Vincent Janssen tekende eindelijk voor zijn eerste velddoelpunt in de Premier League.



"Ik ben blij voor hem", sprak Pochettino na afloop. "Ik wist dat het zijn enige kans was om een doelpunt te maken. Het is heel belangrijk voor hem dat hij de blijdschap na een doelpunt voelt. Aan het einde van het seizoen wanneer iedereen vermoeid is, moet iedereen de juiste instelling hebben. Zo'n doelpunt helpt daarbij."



Janssen scoorde dit seizoen ook al tegen Leicester City, maar dat deed hij vanaf de stip. Eerder zag hij als reservespeler ook Harry Kane scoren. "Hij is fantastisch, één van de beste spelers van Engeland", aldus de manager. "Het is mooi dat hij weer fit is en belangrijk voor de ploeg kan zijn."