Kan vleugelspits Xherdan Shaqiri ook lelijke goals maken? Het lijkt er niet op, want als de Oostenrijkse baltovenaar een doelpunt maakt, is dat meestal met een omhaal of een geweldige afstandsknal. Check de onderstaande goal maar eens, die Shaqiri zonet maakte in de wedstrijd tussen Stoke City en Hull City (3-1 eindstand).





SHAQIRIIII always rated him, world class goal pic.twitter.com/Kvgk8Vl65g — will ;/ (@rxdicalrashford) April 15, 2017