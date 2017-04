Pascal Bosschaart doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord gedeeltelijk en speelde in de periode 2004-2006 voor de hoofdmacht. De inmiddels oud-voetballer speelde tussendoor FC Utrecht, dat dit weekeinde een cruciale hobbel vormt op weg naar het kampioenschap.



De nu 37-jarige Bosschaart rekent op een lastig duel voor de koploper. "FC Utrecht zal gewoon willen winnen in De Kuip. De club wil haar vierde plaats vasthouden", zo laat hij weten aan ELF Voetbal. Ondertussen groeit de druk in Rotterdam-Zuid, maar gaat dat fataal worden? "Ik denk dat Feyenoord tegen de druk bestand is. Ze staan niet voor niets al het hele seizoen bovenaan."



De assistent-trainer van IJsselmeervogels heeft het 'volste vertrouwen' in zijn oud-club. "Ajax kent een lastig programma. Eerst sc Heerenveen, dan donderdag naar Schalke 04 toe en drie dagen later ook nog naar PSV. Natuurlijk krijgt Feyenoord volgende week Vitesse-uit. Ook niet gemakkelijk. Maar als je kampioen wilt worden, moet je alle wedstrijden winnen."