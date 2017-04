Emotioneel interview PEC-aanvaller: "Doet heel veel pijn"

Youness Mokhtar heeft het financieel goed voor elkaar en is bovendien de kersverse vader van een gezonde dochter. Toch maakt de PEC Zwolle-aanvaller zich ongerust door het toenemende geweld in de wereld.



"Natuurlijk waren er al de aanslagen in Brussel, Parijs en Londen", opent Mokhtar in De Stentor. "Maar nu wordt dus ook de voetballerij getroffen. Niet dat ik nu banger ben, maar dit doet me wel heel veel pijn. Dit heeft niets meer met ons geloof te maken, dit is een aanslag op de mensheid."



Volgens de creatieveling is het te makkelijk om zijn geloof daarop aan te spreken. "Ook in de selectie van Dortmund zitten moslims en deze terroristen hebben het nu op hun broeders gemunt. Dat vind ik onbestaanbaar en heeft niets van doen met de Islam."



De 25-jarige Mokhtar heeft ook een enorme hekel aan geweld. "Echt, 99 procent is vredelievend en keurt alle vormen van terreur glashard af. Allemaal goede moslims die – net zoals ik - al die aanslagen veroordelen. IS, Islamitische Staat zoals ze zichzelf noemen, heeft niets met onze godsdienst te maken."