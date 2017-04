Dortmund overwoog Champions League te verlaten na aanslag

Borussia Dortmund heeft overwogen om uit het Champions League-toernooi te stappen na de aanslag op de spelersbus. Dat heeft voorzitter Hans-Joachim Watzke laten weten aan Der Spiegel.



"Ik heb even getwijfeld of het niet beter zou zijn dat we ons helemaal uit de competitie zouden terugtrekken", zo laat Watzke weten aan het Duitse medium. "Maar dan besefte ik dat dit een overwinning zou zijn voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de aanslag."



Dortmund-speler Marc Bartra raakte gewond bij de aanslag. Het duel met AS Monaco werd daarom pas een duel later gespeeld, waarbij iedere speler zelf een beslissing mocht nemen. "Ik zei: als iemand zich niet klaar voelt, mag hij dat zeggen aan de coach. We zouden er alle begrip voor hebben en alle mogelijke steun bieden."



Niemand besloot gebruik te maken van die mogelijkheid. Dortmund verloor met 2-3.