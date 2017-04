Roda JC heeft zich nog altijd niet veilig gespeeld. De ploeg uit Kerkrade staat zeventiende en zou daarmee nacompetitie moeten spelen om in de Eredivisie te blijven. Desondanks ziet trainer Yannis Anastasiou dat zijn ploeg langzaam maar zeker beter gaat spelen.



"Zowel in onze vorige thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle als afgelopen zondag in Alkmaar wisten we een achterstand om te buigen. Zeker in deze cruciale fase getuigt dat van veel karakter", zo vertelt hij op de officiële website van Roda.



De volgende tegenstander voor de Limburgers is Sparta. Volgens de oefenmeester ligt de kracht van de Rotterdammers voorin. "Spits Zakari El Azzouzi is recent teruggekeerd naar Ajax en vervangen door de in de winterstop aangetrokken Martin Pušić en Jerson Cabral. Samen met Mathias Pogba, Thomas Verhaar, Craig Goodwin en Loris Brogno heeft Sparta nu volop keuzes in de voorhoede. Daar ligt ook hun grootste kracht, zeker vanuit de counter zijn ze heel gevaarlijk", aldus Anastasiou.