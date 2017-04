Late goal redt punt voor AC Milan in Milan-derby

Internazionale en AC Milan hebben de Milan-derby met 2-2 gelijkgespeeld. De laatste goal viel diep in blessuretijd.



Een kleine uitbarsting van Inter voor rust leek genoeg om de winst over de streep te trekken. In de 36ste minuut kreeg Antonio Candreva een lange bal van Roberto Gagliardini. De Italiaan wipte de bal vervolgens koelbledig over Gianluigi Donnarumma. Acht minuten later was Mauro Icardi het eindstation van een goede aanval van Inter: 2-0.



In de tweede helft zette AC Milan meer aan en in de 83ste minuut kregen de Rossoneri loon naar werken: Alessio Romagnoli werkte een voorzet van Suso binnen. Diep in blessuretijd maakte Cristian Zapata vervolgens de gelijkmaker.



Scoreverloop:

1-0 (36') Antonio Candreva

2-0 (44') Mauro Icardi

2-1 (83') Alessio Romagnoli

2-2 (90+7') Cristian Zapata