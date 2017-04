Van Bronckhorst kent taken: "Dat is prettig voor spelers"

Feyenoord zou voor het eerst in meer dan vijftien jaar een landskampioenschap kunnen pakken. Met nog vier wedstrijden te gaan staan de Rotterdammers aan kop met één punt voorsprong op nummer twee Ajax. De trainer weet wat hem te doen staat om de laatste vier wedstrijden over de streep te trekken.



"Als speler heb ik één ding geleerd: maak je alleen druk om dingen waar je invloed op kunt uitoefenen. Zo deed Rijkaard voor de Champions League-finale met Barcelona en zo deed Van Marwijk voor de WK-finale met Oranje in 2010. Een technische staf die rust uitstraalt, dat is prettig voor spelers. Of ik al moe word van al die mensen die het ons zo gunnen? Waarom zou ik daar nou moe van worden. Het hoort er allemaal bij", aldus Van Bronckhorst tegenover het Algemeen Dagblad.



"We zitten nu in een fase van de competitie waar we in het verleden al niet meer meededen. Spanning is normaal." Feyenoord neemt het zondag in de Kuip op tegen nummer vier FC Utrecht. Eerder dit seizoen speelde de Kuipploeg in de Galgenwaard met 3-3 gelijk tegen de Utrechters.