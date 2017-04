Ten Hag lovend over Feyenoord: "Dat maakt dat ze bovenaan staan"

FC Utrecht neemt het zondag in de Kuip op tegen Feyenoord. Een clash tegen de koploper van de Eredivisie tegen de nummer vier. Tegenover het Utrechts Nieuwsblad vertelt Erik Ten Hag dat hij verwacht dat zijn FC Utrecht een loodzware wedstrijd gaat spelen in Rotterdam.



De FC Utrecht-trainer is bijzonder positief over de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. "Die wil om te winnen maakt dat ze bovenaan staan. Dirk Kuyt is daar de personificatie van, maar zeker ook Tonny Vilhena, Karim El Ahmadi en Eric Botteghin. En met Nicolai Jørgensoe en Jens Toornstra en de man in vorm, Steven Berghuis, halen ze een hoog rendement. Het is aan ons om daar deze keer genoeg tegenover te zetten."



Desondanks denkt hij dat zijn ploeg kan stunten. "Iedereen kijkt uit naar zondag vanwege de prestaties van FC Utrecht. Men is benieuwd of wij in staat zijn Feyenoord te laten struikelen. Prachtig toch? We staan niet voor niets vierde na dertig duels. Daar vloeien ook verwachtingen uit voort. Ook omdat we dit seizoen in uitwedstrijden heel goed presteren. We zijn gegroeid naar een situatie waarin er nauwelijks verschil zit tussen uit en thuis. Dat heeft te maken met ons zelfbewustzijn. Dat is gegroeid."