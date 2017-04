'Ronaldo betaalde tonnen om misdrijf in de doofpot te stoppen'

Cristiano Ronaldo lijkt een voorbeeldige man. De Portugees heeft geen tattoos zodat hij bloed kan doneren en drinkt en rookt niet omdat hij het optimale uit zichzelf wil halen als voetballer. Nu blijkt echter dat de sterspeler van Real Madrid ook een duister geheim zou hebben.



Volgens Der Spiegel, dat zich baseert op documenten van Football Leaks, heeft de aanvaller namelijk tonnen aan zwijggeld betaald om zijn misdrijf in de doofpot te stoppen. De Duitse krant schrijft dat Ronaldo in januari 2010 ruim 250.000 euro heeft betaald om stil te houden dat hij een vrouw verkracht zou hebben.



De voetballer zelf wordt overigens niet genoemd in de documenten. Die spreken van een 'atleet' en 'publiek figuur' en schrijven dat de verkrachting plaats heeft gevonden in een suite die Ronaldo ten tijde van het incident huurde. De advocaat van Ronaldo heeft de aantijgingen al ontkend en zegt juridische stappen te gaan ondernemen tegen dergelijke valse verklaringen.