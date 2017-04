TRANSFERUURTJE: Klaassen, Sánchez, Kongolo, Arias en Janssen

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Spits Luuk de Jong doet het dit seizoen toch niet al te best in het shirt van zijn werkgever PSV. Analist Pierre van Hooijdonk verwacht desondanks dat de kopsterke centrumaanvaller gewoon mag beginnen tegen ADO Den Haag in het Kyocera Stadion. In de aankomende zomer moet Marcel Brands echter een dealtje sluiten ... Pi-Air denkt dat PSV over een aantal maanden op zoek gaat naar een nieuwe spits. "Huntelaar wordt nu veel genoemd bij Ajax, maar als ik PSV was zou ik eerder nog Vincent Janssen een jaar huren van Tottenham bijvoorbeeld."





PSV maakt natuurlijk niet zo'n heel goed seizoen door en de algemene verwachting is toch wel dat er heel erg veel gaat veranderen in de aankomende transferzomer. Er zijn een aantal spelers die willen vertrekken uit het Philips Stadion en vleugelverdediger Santiago Arias schaart zich bij deze groep, dat zegt hij tegen het Eindhovens Dagblad. De Colombiaanse back begint: "Ik heb nog een contract tot 2019 bij PSV, maar ik ben wel toe aan een volgende stap. In de zomer hoop ik dat er zo snel mogelijk duidelijkheid is. Mijn zaakwaarnemer weet dat ik naar Duitsland, Engeland of Spanje wil en is daarmee bezig."



Feyenoord staat nog altijd eerste in de Eredivisie en heeft dit seizoen heel wat goede wedstrijden gespeeld. Dat zorgt voor interesse uit de Europese top en subtop en een aantal spelers van de Rotterdammers heeft achter de schermen aangegeven te willen vertrekken. Onder meer twee verdedigers ... Feyenoord-watcher voor Voetbal International Iwan van Duren weet dat Terence Kongolo en Miquel Nelom in de aankomende transferzomer graag een stap willen maken. Voor Kongolo was er een jaartje geleden al behoorlijk wat belangstelling, waar Nelom het in de regel natuurlijk met een plekje op de bank moet doen in de Rotterdamse Kuip. Momenteel speelt hij, maar dat heeft alles te maken met de blessure van de eerstgenoemde.





Directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax gaat hoogstwaarschijnlijk drukke maanden tegemoet. De Amsterdammers beschikken namelijk over een groot aantal spelers die in de picture staan bij de Europese topclubs en de ploegen daaronder. De Italiaanse media schrijven op zondagmorgen dat middenvelder Davy Klaassen alvast een principeakkoord bereikt heeft. Naar verluidt heeft de clubleiding van het Italiaanse SS Lazio in de afgelopen dagen onderhandeld met de entourage van de aanvoerder van Ajax. Daarbij hebben de beide partijen volgens de informatie van Calciomercato een akkoord gesloten: vertrekt Klaassen naar Rome, dan gaat hij iets meer dan vier miljoen euro per jaar verdienen. Nu is het nog zaak voor Lazio om eruit te komen met Ajax ...



Buitenland:

Het begint er meer en meer op te lijken dat de Chileense aanvaller Alexis Sánchez binnenkort gaat vertrekken bij zijn werkgever Arsenal. De spits staat nog onder contract in het Emirates Stadium tot 2018 en dat betekent dat hij hoogstwaarschijnlijk wel verkocht zal móéten worden. Sánchez wil immers geen nieuw contract ondertekenen in Londen en dat heeft alles te maken met het feit dat hij vindt dat hij veel te weinig verdient bij de Gunners. De Chileense international wil een Paul Pogba-achtig salaris verdienen bij Arsenal, maar de clubleiding van de Londenaren heeft te maken met een salarisplafond waar men niet van wil afwijken. En dat zorgt voor een bijzonder lastige situatie. Naar verluidt heeft Sánchez nu al een aanbieding binnengekregen. De Engelse media berichten dat de Chileen ongeveer 470.000 euro per week kan verdienen in de Chinese Super League.