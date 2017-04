Schöne: ik ga wel even met Utrechters bellen

Middenvelder Lasse Schöne is wel goed ingeburgerd in Amsterdam en bij Ajax. Inmiddels laat hij immers elke week wel weer wat Amsterdamse bluf horen in interviews. Ook op zaterdagmorgen is het weer raak: de Deense spelmaker stelt dat hij nog wel even gaat bellen met wat collega's van FC Utrecht.



Eerder voorspelde Schöne al puntenverlies voor Feyenoord in Zwolle. Nu zegt hij tegen Ajax TV: "Utrecht doet het uitstekend dit moment, maar Feyenoord is natuurlijk ook wel sterk thuis. Goed, bij FC Utrecht lopen er een paar Deense jongens rond, die zal ik wel even opbellen om ze goed scherp te houden. Ik heb er alle vertrouwen in dat Utrecht het daar heel erg goed gaat doen. Ik ga voor een gelijkspelletje."



Ook over de wedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen wil de Deen nog wel wat vertellen: "Heerenveen heeft het momenteel moeilijk, maar hebben goede spelers in de selectie. Dus die moeten we niet onderschatten. We moeten scherp beginnen en vroeg druk zetten, zoals we de laatste wedstrijden goed doen."