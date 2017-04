'Ajax heeft de nieuwe Franck Ribéry in huis'

De buitenlandse media houden maar niet op over Ajax sinds de overwinning van de Amsterdammers op Schalke 04 in de Europa League. Een schrijver van het voetbalmedium Goal gaat echter wel heel erg ver, hij vergelijkt buitenspeler Amin Younes van Ajax met Franck Ribéry van Bayern München.



Uit data van het statistiekenbureau Sci Sports, dat onder meer Memphis Depay adviseerde over een transfer richting Olympique Lyon, blijkt echter dat Younes op 23-jarige leeftijd verder is dan de Fransman. Wes Beuvink van het databedrijf geeft daarbij echter wel aan dat hij uit een onvolledige poel met statistieken diende te vissen. Op Younes' leeftijd speelde Ribéry overigens nog voor Oympique Marseille.





.@AminYounes11 Amin Younes, one of the biggest prospects in Europe right now, he has everything to be the next Frank Ribery. Amazing dribbler.