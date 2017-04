"Als Feyenoord weer punten verspeelt, is het gebeurd"

De Zweedse oud-voetballer Stefan Petterson ziet zijn oude liefde Ajax kampioen worden van de Eredivisie. De ex-speler van de Amsterdammers ziet het team van coach Peter Bosz geen punten meer verspelen en denkt dat de nood aan de man is bij de nummer één van de competitie, Feyenoord.



In gesprek met ELF Voetbal Magazine zegt hij: "De wedstrijden in de Europa League geven de spelers alleen maar meer vertrouwen. Mentaal zit de ploeg in een hele goede periode. Dat is gemakkelijker voetballen." Feyenoord zal echter niet zomaar opgeven. "Zie de 8-0 tegen Go Ahead Eagles. Maar als ze nu punten laten liggen, is het gebeurd, zegt mijn gevoel."



Petterson gaan verder: "In het verleden heeft Ajax vaker in de laatste rondes toegeslagen en is kampioen geworden. Zoals onder Frank de Boer. In het achterhoofd zal dat zeker meespelen bij de spelers van Ajax en misschien ook wel Feyenoord."