'Dat vervelende ventje verziekte de sfeer bij Genk'

Buitenspeler Leon Bailey hoorde tot voor kort toch bij de beste spelers van KRC Genk. De Eredivisie-club Ajax was in hem geïnteresseerd, maar in de afgelopen winter trok de Jamaicaanse vleugelspits richting het Duitse Bayer Leverkusen. Een zegen voor Genk, zo vertelt Jan Boskamp aan Het Laatste Nieuws.



Boskamp zegt: "Het vertrek van Bailey is voor de trainer een zegen gebleken. Voor de hele ploeg trouwens. Dat vervelende ventje verziekte de sfeer, maar omdat hij een bepaald kapitaal vertegenwoordigde, werd hem de hand boven het hoofd gehouden door de twee bazen."



Bailey en zijn gevolg lagen meermaals in de clinch met de clubleiding van Genk. De buitenspeler werd dus voor ongeveer twintig miljoen euro verkocht aan Bayer Leverkusen en als vervanger haalden de Belgen Jean-Paul Boëtius op bij FC Basel, op huurbasis weliswaar. Vooral in de Europa League doet Genk het momenteel niet slecht: men verloor weliswaar van Celta de Vigo, maar de eindstand (3-2) belooft wat voor de return.