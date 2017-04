Hake vertelt over revalidatieduur Assaidi

De fans van FC Twente in De Grolsch Veste hebben nog niet heel erg veel kunnen genieten van de kunsten van buitenspeler Oussama Assaidi. De technisch begaafde vleugelspits is nu wel terug van een scheurtje in zijn hamstring, maar de aankomende tijd hoeven we hem nog niet in een officiële wedstrijd te verwachten.



Coach René Hake vertelt in gesprek met TC/Tubantia over zijn speler: "We hadden ook kunnen doormodderen en hem af toe een minuut of 25 kunnen laten invallen, maar dat zou alleen maar frustraties opleveren."



Tot voor kort stond Assaidi onder contract bij de club Al-Ahli uit Dubai, maar daar speelde hij eigenlijk een jaartje gewoonweg niet. En dat zorgt nu voor problemen in Enschede. "Het probleem bij Oussama is dat hij van het ene in het andere valt, omdat hij nog in disbalans is. Hij moet eerst zijn spieren aansterken, zodat hij meer kracht krijgt. En daar is hij het zelf ook helemaal mee eens."