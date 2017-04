Botteghin: er is geen stress, dat is iets van de media

Hoe je het ook wendt of keert: Feyenoord doet het de laatste tijd toch iets minder dan voorheen. De Rotterdammers verspeelden punten tegen Sparta, Ajax en PEC Zwolle en de voorsprong in de Eredivisie bedraagt nog maar één punt. Eric Botteghin gaat echter nog niet gebukt onder een bepaalde stress.



De Braziliaanse centrumverdediger vertelt aan het medium De Telegraaf: "Er is geen stress. Geloof me, iedereen gaat goed met elkaar om. We zijn met z'n allen nog steeds hartstikke blij dat we op de eerste plek staan en we gaan nu geen andere dingen doen. Dat het mentaal niet goed zou zitten, is een ding van de media."



Eerder zei Botteghin over de aanstaande terugkeer van Nicolai Jörgensen: "Hij is onze topschutter, in dit deel van de titelstrijd hebben we zijn goals nodig. Nicolai is fit en oogt weer sterk. Het elftal heeft hem gewoon nodig. Het is zo’n sterke gozer, die als spits in mijn ogen echt compleet is. Hij denkt aan het team en weet waar de ruimtes liggen achter de defensie en zoekt die op. Verder is hij lastig door zijn fysiek, is net zo lang als ik en kan geweldig kaatsen en acties maken als hij met zijn rug naar je toestaat. Daarnaast maakt hij de kansen in de zestien makkelijk af."