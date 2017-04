'Ajax moet vrezen voor vertrek trainer Bosz'

Bij de aanstelling van Peter Bosz als hoofdtrainer van Ajax waren er misschien nog wat twijfels over de oefenmeester, onder meer door het Feyenoord-verleden van de beste man. Inmiddels is men er echter wel over uit: de Amsterdammers spelen beter dan onder Frank de Boer. Henk Spaan denkt echter dat Ajax moet vrezen ...



Hij schrijft in Het Parool: "Ajax' voetbal was een moderne Europese opvatting van het spel dat door Klopp wordt gespeeld in Liverpool en door Jardim met Monaco. Er zijn nog wel een paar trainers die hun spelers zo fanatiek druk laten zetten, zij het misschien niet de hele wedstrijd, maar ik zal de namen van Sampaoli en Simeone nu maar eens weglaten."



Spaan gaat verder door te stellen dat Bosz misschien wel eens zou kunnen vertrekken bij Ajax, als de Europese top voor hem aanklopt. "Guardiola zou het ook graag willen, maar die heeft de spelers niet. Als Peter Bosz zo doorgaat en hij wordt kampioen en haalt de Europa League-finale, moeten we hem in het rijtje van bovengenoemde trainers zetten. Dat kan voor Ajax een probleem worden. Het gaat dan niet alleen zijn uitblinkers kwijtraken, maar zal ook een wal rond de trainer moeten opwerpen."