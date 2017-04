Ayoub: wij hopen De Kuip stil te krijgen

Spelmaker Yassin Ayoub van FC Utrecht heeft erg veel zin in de confrontatie tussen zijn werkgever en Feyenoord in de Rotterdamse Kuip. Hij rept in gesprek met het medium RTV Utrecht over een vijandige sfeer in het stadion van de nummer één van de Eredivisie, maar dat vindt hij alleen maar leuk.



Ayoub zegt: "Het is een heerlijk gevoel voor iedere voetballer. Zo wil iedere voetballer elke week spelen. Ze schelden je verrot, maar dat is alleen maar leuk. Dat hoort bij het spel. Al helemaal mooi als je daar een goed resultaat kan boeken. Die volle Kuip is het wel speciaal. Het motiveert mij wel persoonlijk. Een hectische middag gaat het worden."



De middenvelder hoopt Rotterdam stil te krijgen: "Als wij Feyenoord van de mat spelen en De Kuip is stil, dan doe je wel iets goed. Ze gaan volle bak spelen, want ze willen kampioen worden. Wij moeten ervoor zorgen dat we de eerste fase doorkomen. Daarna zien we wel hoe het loopt. Feyenoord speelt een sterk seizoen, maar de voetballerij is hard. De prijzen worden nu verdeeld."