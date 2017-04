'Bosz voert wisseling door in Ajax-aanval'

Ajax maakte op donderdagavond gehakt van het Duitse Schalke 04 in de Europa League, hoewel de Amsterdammers natuurlijk maar met 2-0 wonnen. Nu dient de ploeg van coach Peter Bosz het op te nemen tegen sc Heerenveen in de eigen Amsterdam ArenA en voert de oefenmeester een wisseling door.



Het Algemeen Dagblad weet dat de coach weer gaat beginnen met Bertrand Traoré in de spits en Amin Younes op links. Op rechts zal echter de Braziliaan David Neres weer aan de aftrap staan, zoals ook al het geval was in de Klassieker tegen Feyenoord en tegen NEC. Dat gaat dus ten koste van Justin Kluivert, die goed speelde tegen de Duitsers, maar nog niet gewend is aan de intensiteit ... een aantal wedstrijden binnen een paar dagen is te veel gevraagd voor de jongeling.



Donny van de Beek verdwijnt weer uit de basis en voor hem in de plaats zal Lasse Schöne weer spelen. Daley Sinkgraven kan niet meedoen tegen zijn oude club door een blessure en wordt vervangen door Nick Viergever, waardoor Matthijs de Ligt ingepast wordt in het hart van de defensie.



Verwachte opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, De Ligt, Viergever; Schöne, Klaassen, Ziyech; Neres, Traoré, Younes.