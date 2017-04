Nijhuis: Feyenoord-fans boden briefgeld voor penalty's

Bas Nijhuis is toch wel een opvallende verschijning in scheidsrechtersland. Je kunt van hem zeggen wat je wilt, hij probeert altijd voor het voetbal te kiezen en wedstrijden die hij leidt monden meestal uit in een echte strijd. De arbiter vertelt aan het Algemeen Dagblad dat hij de gekste dingen meemaakt.



Hij doet uit de doeken: "Bang ben ik niet, ik zoek vaak de plek op waar ze het hardste schreeuwen. Loop ik in de Kuip langs de mensen in een rolstoel, hoor ik: 'Hey Bas, fijne tyfushond'. Dan ga ik er naartoe en wens ik ze een fijne wedstrijd, daar moeten ze dan om lachen. Ik rek en strek in de Kuip altijd in dezelfde hoek. Eerst werd ik alleen maar uitgescholden. Ik ben een beetje met die mensen gaan kletsen. Later zwaaiden ze met geld: 'Bas, kunnen we een penalty kopen?' Ik zei: 'Die kleine briefjes kan ik amper zien'. De keer daarop hadden ze geld op A-4-tjes afgebeeld. Dat vind ik mooi."



Nijhuis gaat liever op bezoek bij RTL7 dan de NOS. "Veel mensen snappen dat niet, collega's gaan media soms liever uit de weg. Ik niet, ik maak er gebruik van. Of het ijdelheid is? Vast, maar ijdel zijn we in het voetbal allemaal. Ik vind het mooi. Ik ben zelf zo vaak afgemaakt door die lui, dat is humor. Studio Voetbal is doodsaai."