Zivkovic krijgt opdracht mee van Ajax-spelers

Spits Richairo Zivkovic komt momenteel uit voor FC Utrecht, maar hij is natuurlijk nog altijd eigendom van het Amsterdamse Ajax. En in die hoedanigheid kan hij op zondagmiddag iets betekenen in de titelstrijd, door Feyenoord pijn te doen in de Rotterdamse Kuip. Dat is wel wat hem gevraagd is door de spelers van de Amsterdammers ...



Zivkovic vertelt aan De Telegraaf: "Er zijn genoeg jongens van Ajax die me hebben gevraagd om voor hen te winnen van Feyenoord. Ik was bij Ajax-Schalke 04 en daar heb ik wat jongens gesproken. Het is voor ons in de eerste plaats een wedstrijd die we gewoon willen winnen om vierde te worden. En ten tweede hopen we het kampioensfeestje van Feyenoord te verstoren."



Middenvelder Yassin Ayoub geeft zijn ploeggenoot bijval: "Feyenoord heeft een heel goed seizoen en het zou treurig voor ze zijn als ze geen kampioen worden. Maar in de wedstrijd gaan wij daar geen rekening mee houden en focussen we ons op de drie punten om vierde te worden." In Utrecht werd het een gelijkspel tussen de beide teams. "We speelden Feyenoord helemaal weg, ze hadden niks te vertellen. Dat neem je wel mee in de aanloop naar zo’n nieuwe wedstrijd, net als de verloren bekerfinale van vorig seizoen."