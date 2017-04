AZ-spits geniet: "Net zo mooi als een overwinning"

Wout Weghorst heeft met zijn openingsdoelpunt bijgedragen aan de 1-2 overwinning van AZ bij Heracles Almelo. De spits besloot niet te juichen, ook al omdat het thuispubliek hem met open armen ontving.



Weghorst genoot ontzettend van de fans van zijn oud-werkgever. "Dat zegt denk ik wat over deze supporters en mensen", vertelde de spits aan RTV Noord-Holland. "Ik kreeg een staande ovatie. Ze zongen mij zelfs toe. Dat zijn mooie momenten. Op dat moment net zo mooi als een overwinning."



Afgelopen zomer verhuisde Weghorst van Almelo naar Alkmaar. "In het begin was het hier wel eens lastig", beaamt de clubtopscorer. "Het is een beetje vergelijkbaar met hoe het nu bij AZ is. Gaandeweg het eerste jaar, begin tweede seizoen ben ik hier heel veel waardering gaan krijgen."



Weghorst heeft nu dertien Eredivisie-goals achter zijn naam staan.