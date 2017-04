Met twaalf punten uit vijf duels draait Vitesse een goedseizoen op kunstgras. Op bezoek bij Excelsior kan dat aantal zelfs nog oplopen, maar trainer Henk Fraser is nog steeds geen voorstander.



Een verklaring heeft hij niet. "We zijn altijd op zoek naar statistieken, gegevens die ons kunnen helpen", zo citeert De Gelderlander. "We hebben een redelijk goed voetballende ploeg, die uitstekend op kunstgras uit de voeten kan. Verder zoek ik er niet zo veel achter."



Natuurgras blijft ondertussen zijn voorkeur houden. Het liefst ziet hij dit ook verplicht worden. "Ik ben voor gelijke omstandigheden in een competitie. Dat zou ideaal zijn. Daarmee zeg ik ook gelijk dat ik geen kunstgrashater ben. Maar ik ben wel iemand die een liefhebber is van gras."



Volgens Fraser speelt zijn leeftijd wellicht ook een rol. "De oudere generatie heeft toch wat meer met gras."