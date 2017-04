Jans grijpt zijn kans: "Ik zet de joker dan ook in"

Ron Jans was jarenlang hoofdtrainer bij FC Groningen. Dit weekeinde gaat de oefenmeester met PEC Zwolle op bezoek in het Noordlease Stadion, iets waar hij gretig gebruik van maakt.



"Wij willen ons zo snel mogelijk veilig spelen, het liefste al in Groningen", zo laat Jans, die na dit seizoen aan de slag gaat bij de KNVB, vrijdag weten aan De Stentor. "Het is een bijzondere wedstrijd voor mij. Ik zet de joker dan ook in en blijf na de wedstrijd in Groningen."



Ook zijn oud-werkgever maakt een moeilijk seizoen door, maar weet hij: "De grilligheid van FC Groningen is een gevaar. Ze hebben voorin aardig wat gevaarlijke jongens lopen en in de omschakeling loert het gevaar voor ons. In Zwolle speelden wij misschien wel de beste eerste helft van het seizoen, maar gingen we wel met een 2-0 achterstand de kleedkamer in. Dat mag ons zondag niet weer gebeuren."