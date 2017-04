VVV terug in de Eredivisie: "De climax, supermooi"

VVV-Venlo is na vier jaar weer terug op het hoogste niveau van Nederland. Een 1-2 overwinning bij RKC Waalwijk volstond zaterdagavond om promotie veilig te stellen.



"We hebben met een heel bescheiden budget in drie jaar tijd een goede ploeg opgebouwd", sprak de trotse Maurice Steijn na afloop tegenover FOX Sports. Zijn ploeg is nog geen kampioen in de Jupiler League, maar de promotie is al wel een feit doordat Jong Ajax de enige overgebleven concurrent is.



Steijn had zijn spelersgroep vooraf gevraagd om de promotie niet uitbundig te vieren, omdat zijn ploeg komende maandag ook de titel veilig kan stellen door te winnen van FC Emmen. Toch gaf hij de groep permissie om de stad in te gaan. "Dat mag wel even. Dit was de climax, supermooi."



Ralf Seuntjens is trots: "We gaan de Eredivisie in. Ik ook, zeker", aldus de spits, die ook zeker de stad in gaat. "Als je zoiets behaalt, mag je wel iets meer. Het ging om promotie. Die doelstelling is behaald, dus feesten."