Ajax heeft in de Europa League een duidelijk statement afgegeven door Schalke 04 te verslaan. Marco van Hoogdalem, van 1997 tot 2006 actief in Gelsenkirchen, schrok van zijn oud-werkgever.



"Schalke is gewoon erg wisselvallig. De ene keer is het alles, de andere keer helemaal niets", zo kijkt de oud-speler terug in gesprek met ELF Voetbal. "Het lijkt me duidelijk wat het gisteren was. Waar dat aan ligt? Aan hoe je aan de wedstrijd begint, denk ik. En er waren te veel spelers die hun niveau gewoon niet haalden."



De Duitsers kozen voor een offensief middenveld. "Maar tegen Ajax graaf je dan een beetje je eigen graf. (...) Het enthousiasme spat er gewoon vanaf bij Ajax, het is een goede mix en er staat een echt elftal. Je ziet de hand van trainer Peter Bosz daarin terug."



Van Hoogdalem noemt een comeback van Schalke 04 'wel erg moeilijk'. "Ajax scoort ook buitenshuis meestal wel een doelpuntje en dan moet Schalke er dus vier maken. Het is niet onmogelijk, maar ik denk dat de kans op doorgaan nu zo'n twintig à dertig procent is. En dat is nog vrij optimistisch."