Aan Oranje gelinkte trainer mag landstitel bijschrijven

Henk ten Cate mag een nieuw succesverhaal op zijn palmares plaatsen. Met Al Jazira is de 62-jarige oefenmeester kampioen geworden van de Verenigde Arabische Emiraten.



De club uit Abu Dhabi wist het kampioenschap veilig te stellen dankzij een 0-3 overwinning op Al Shabab. Ten Cate is sinds eind 2015 als hoofdtrainer werkzaam bij Al Jazira, nadat hij eerder betrokken was bij clubs als Ajax, FC Barcelona en Chelsea.



Ten Cate is onlangs ook genoemd als mogelijke nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Na het ontslag van Danny Blind werd zijn naam meerdere malen gelinkt aan deze vacature, al geldt hij niet tot de topfavorieten. Zelf wilde hij vooralsnog niet inhoudelijk reageren op zijn eigen toekomst.