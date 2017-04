VVV-Venlo officieel terug in de Eredivisie na zege bij RKC

VVV-Venlo mag zich definitief opmaken voor een comeback in de Eredivisie. Een 1-2 overwinning op RKC Waalwijk volstond vrijdagavond om de promotie veilig te stellen.



Het volle uitvak mocht voor rust al voor het eerst juichen dankzij de openingstreffer van Clint Leemans, maar Johan Voskamp wist na rust de gelijkmaker aan te tekenen. In beide gevallen gebeurde dat vanaf de stip. Vlak voor tijd wist Leemans aan alle onzekerheid een einde te maken door de 1-2 te produceren.



Het is overigens nog niet zeker of VVV-Venlo ook kampioen gaat worden in de Jupiler League. De ploeg van Maurice Steijn kan nog worden ingehaald door Jong Ajax, maar zij mogen regeltechnisch niet promoveren en dus is de comeback in de Eredivisie al zeker.



Jong Ajax wint

Jong Ajax wist de achterstand op VVV-Venlo te beperken tot acht punten door zelf ook te winnen. Eenvoudig ging dat niet, maar FC Dordrecht ging na 83 minuten toch nog op de knieën. Leon Bergsma kroonde zich tot matchwinnaar.



SC Cambuur steviger op plek drie

SC Cambuur stond al derde en heeft die plek weten te verstevigen dankzij een fraaie 5-1 zege op Telstar. Jong PSV verloor als nummer vier met 2-0 bij FC Oss, mede dankzij een doelpunt van wie anders dan Tom Boere.



Overige uitslagen:

Achilles 29 - FC Den Bosch 2-1

Almere City FC - Jong FC Utrecht 2-1

FC Eindhoven - Fortuna Sittard 3-1

FC Volendam - De Graafschap 2-2

Helmond Sport - NAC Breda 2-1

FTMVV Maastricht - FC Emmen 2-2