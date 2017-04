"Als je alle ploegen zag, dan is Ajax gewoon de beste ploeg"

Ajax heeft de halve finales van de Europa Leagues binnen handbereik na de dikverdiende 2-0 zege op Schalke 04. In Amsterdam droomt men stiekem van een internationale hoofdprijs, maar Johan Derksen sluit dat uit.



Derksen kreeg vrijdagavond bij Voetbal Inside de vraag of een eindzege mogelijk is. "Nee, absoluut niet. Ajax heeft een hele slechte uitslag neergezet. Ze hadden er minstens drie of vier bij kunnen maken." Johan Boskamp ziet wel kansen. "Als je de acht ploegen zag van gisteren, dan is Ajax gewoon de beste ploeg."



Boskamp legt uit: "Als Schalke zo speelt, dan is het geen probleem. Ik kan me niet voorstellen dat ze beter kunnen voetballen dan ik gister zag." René van der Gijp genoot van Ajax. "Ajax heeft ze vanaf de eerste seconde bij de keel gegrepen en hebben niet meer los gelaten. Schalke heeft best een aardig elftal en het komt op het conto van Ajax dat zij ze zo slecht hebben laten spelen."