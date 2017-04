"Lijkt erop alsof het seizoen nog moet beginnen bij Feyenoord"

Het einde van de titelrace is nu echt aanstaande en dat lijkt effect te hebben op de spelersgroep van Feyenoord. De komst van een mental coach is ter sprake gebracht, maar trainer Giovanni van Bronckhorst heeft besloten om hier geen gehoor aan te geven.



Clubwatcher Iwan van Duren reageert via VI Radio op de kwestie. "Ik denk dat als je dat nu gaat doen, dan moet je daar rijp voor zijn. Ik geloof wel in mental coaches, spelers hebben vaak hun eigen mensen. Maar als je nu zo’n iemand laat invliegen, dan is dat kansloos."



Van Duren kan de beslissing van de technische staf dan ook wel volgen. "Van Bronckhorst heeft daarin gelijk, als je de trainingen ziet bij Feyenoord dan lijkt het erop alsof het seizoen nog moet beginnen. Zo ontspannen en zoveel lol hebben ze met elkaar."



Volgens de VI-journalist hebben blessures een belangrijke rol gespeeld dit seizoen. "Dat is ook de oorzaak dat men uit zwakker is dan thuis. Het zit hem niet in het mentale, daar zit het probleem niet. Je hebt een kleine groep en dan kun je aan het einde van het seizoen instorten."