Peter Hyballa is deze week door Danny Hoekman getypeerd als een karikatuur. Het beladen interview van de inmiddels uitgezwaaide technisch adviseur werd door de NEC-trainer weggelachen.



"Karikatuur? Ja, van wie zou ik een karikatuur zijn?", reageerde Hyballa tegenover Omroep Gelderland. "Misschien kunnen mensen die dit filmpje zien creatief worden wat ik voor karikatuur of comic figuur kan zijn. Mij interesseert dat niet. Ik ben Peter Hyballa, dat is goed zo. Ik ben een goede trainer."



Feit is wel dat het onrustig is in Nijmegen, maar Hyballa vreest geen negatief effect. "Nee, vijftig procent van de groep kan niet eens Nederlands of niet zo goed. Ik doe mijn interviews over deze randzaken, maar wij bereiden ons voor op Twente. Het is een andere situatie, omdat we voor het eerst onder de streep staan. Maar doorgaan, dat is het enige nu."