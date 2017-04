PSV heeft als doelstelling om in 2020 gedeeltelijk te werken met spelers uit de eigen voetbalacademie. Er rammelen meerdere spelers aan de poort van de hoofdmacht, maar trainer Phillip Cocu lijkt zulke jongens nog niet echt te zien staan in tegenstelling tot Peter Bosz bij Ajax.



In het bijzijn van Omroep Brabant werd die vergelijking vrijdag op de persconferentie gemaakt. Cocu: "Wij zijn hier niet om ons te spiegelen aan Ajax. Bij PSV hebben we de ambitie om meer uit onze opleiding te halen. We geven meer spelers de kans om aansluiting te vinden."



"Maar we moeten niet kijken waarom het bij Ajax anders gaat", aldus Cocu, die op een cultuurverschil wijst. Ook is er nog altijd sprake van een kloof. "Spelen bij PSV 1 is wel wat anders dan spelen in Jong PSV. Maar uiteindelijk moeten er wel een paar van die jongens daar naartoe groeien."



Cocu vervolgt: "Steven Bergwijn heeft dit seizoen nogal wat minuten gemaakt. In het begin van het seizoen Sam Lammers ook. Die zullen dat uit moeten gaan breiden. Net zoals Locadia, Hendrix en Brenet dat ook hebben gedaan. Uiteindelijk dwingen de talenten het zelf af. Of niet."