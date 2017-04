Cocu spreekt zich uit over positie van Luuk de Jong

PSV is dit seizoen meermaals afgeschreven, maar na afgelopen weekeinde is een mooie afsluiting van het seizoen nog steeds mogelijk. Trainer Phillip Cocu weigert dan ook om de strijdbijl te begraven.



Cocu wil voorkomen dat zijn ploeg in een 'niemandsland' komt. "Het is heel belangrijk dat we van ADO Den Haag winnen. Anders belanden we wél in een niemandsland en dat is niet wat we willen. We kunnen ons niets permitteren en we kunnen ook niemand sparen voor de wedstrijd tegen Ajax", zo citeert Omroep Brabant.



De PSV-trainer is niet van plan om Luuk de Jong te laten vallen na zijn wissel tegen Willem II (5-0). "Zijn wisselbeurt doet niets af aan zijn positie en status. Dat kan iedereen gebeuren. Het team is het belangrijkste en nooit de individuele speler. Luuk is nog steeds onze aanvoerder."