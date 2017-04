Mourinho sneert opnieuw naar Chelsea: "Zij doen dat wel"

José Mourinho heeft moeite om Manchester United stabiel te laten presteren, maar desondanks hekelt hij de aanpak van zijn oud-werkgever Chelsea. De Portugees is geen fan van de speelstijl onder Antonio Conte.



"Om de een of andere reden staan ze bovenaan in de competitie", sprak Mourinho vrijdag op de persconferentie. "Het komt niet alleen omdat ze fris zijn, ze blinken uit in het collectief. Ze hebben een bepaalde speelstijl en daar houden ze zich aan vast. Niet ieder team verdedigt met elf spelers, zij doen dat wel."



Zondag wacht een derde onderonsje dit seizoen. Eerder dit seizoen botste Mourinho met het publiek van de Londenaren. "Jullie hebben het over emotie, voor mij is het maar een wedstrijd. Gewoon nog een wedstrijd. Het maakt voor mij geen verschil tegen wie we spelen, helemaal niet."



Mourinho kan dit seizoen geen beroep meer doen op Juan Mata.