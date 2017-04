Pereiro: "Of ik de keuzes van Cocu begrijp?"

Gastón Pereiro is dit seizoen niet altijd een vaste waarde bij PSV, maar desondanks voert hij het topscorersklassement aan. In competitieverband maakte de Uruguayaan al tien doelpunten.



"Het is zeker belangrijk voor me. Ik wil mijn team namelijk helpen met goals", zo laat Pereiro optekenen in gesprek met De Telegraaf. "Ik krijg genoeg kansen en ik wil er nog meer scoren natuurlijk. Doelpunten geven veel vertrouwen. Of ik de keuzes van de coach begrijp? Jazeker. Hij bepaalt en wil het beste voor het team. Dus ik heb wel begrip voor zijn keuzes."



Pereiro kijkt graag naar voormalig PSV'er Arjen Robben. "Hij is een inspiratie voor mij. Hij doet het geweldig bij Bayern München en het Nederlands elftal. En ik kijk zeker hoe hij deze positie invult. Maar ik ben niet de Robben van Uruguay. Ik moet nog heel hard werken om in zijn voetsporen te treden."