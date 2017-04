NEC heeft Danny Hoekman per brief ingelicht over de onmiddellijke breuk tussen beide partijen. De technisch adviseur haalde in weekblad Voetbal International uit naar de Nijmeegse club.



Hoekman hekelde een aantal technische beslissingen en moet zijn adviseurschap daarom inleveren. Aan Omroep Gelderland laat hij weten: "Ik ben heden in kennis gesteld dat NEC niet kan leven met de inhoud van het artikel." Dit was al op de clubwebsite te lezen, maar op dat moment was hij zelf nog niet ingelicht.



In het interview noemde Hoekman hoofdtrainer Peter Hyballa onder meer een karikatuur. Daarover zegt hij nu: "Het ontslag van Hyballa is voor mij geen issue. Een trainer beoordeel ik niet alleen op basis van de stand. Dat vind ik scorebordmanagement. Daar gruwel ik van."