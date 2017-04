De 11 namen bij Heracles Almelo en AZ: Weghorst start

De 31ste speelronde van de Eredivisie gaat vrijdagavond van start met een ontmoeting tussen Heracles Almelo en AZ. Om 20:00 uur zal de aftrap worden verricht in het Polman Stadion.



Beide opstellingen kennen eigenlijk geen verrassingen. Wout Weghorst staat in de basis bij AZ, nadat hij vorig seizoen nog uitkwam voor Heracles. In Alkmaar droeg de spits dit seizoen bij aan de ruime 5-1 overwinning.



AZ staat momenteel zesde in de Eredivisie en ligt op koers voor de play-offs voor Europees voetbal, mocht de bekerfinale niet het gewenste succes opleveren. Heracles hoopt als nummer negen ook nog op deelname.



De opstellingen:



Heracles Almelo: Castro; Breukers, Te Wierik, Hoogma, Gosens; Bruns, Pelupessy, Niemeijer; Kuwas, Armenteros, Peterson.



AZ: Krul; Svensson, Van Eijden, Vlaar, Haps; Luckassen, Van Overeem, Wuytens; Jahanbakhsh, Weghorst, Dos Santos.