Advies voor Feyenoord: "Dan zorg je toch juist voor druk?"

Martijn Krabbendam vindt het logisch dat Feyenoord geen mental coach aantrekt voor de cruciale fase van de titelstrijd. Volgens de clubwatcher zal een dergelijke zet juist extra druk uitoefenen.



Feyenoord verspeelde de laatste weken veel punten in de titelstrijd en heeft Ajax tot één punt achterstand laten komen. Maar reageert Krabbendam: "Je gaat toch niet een paar wedstrijden voor het einde een goeroe in huis halen", zo laat hij weten in het praatprogramma FC Rijnmond. "Stel dat je dat nu gaat doen, dan zorg je toch juist voor druk?"



De journalist van Voetbal International acht trainer Giovanni van Bronckhorst in staat om deze klus te klaren. "Als een iemand binnen Feyenoord totale rust uitstraalt dan is hij het wel." Ruud van Os deelt die mening wel. "Hij is heel rustig en hij heeft alles meegemaakt."



Van Os: "Maar hij heeft te maken met spelers die niets hebben meegemaakt en die rust misschien niet hebben. De voorsprong slinkt en dan zouden ze die paar procentjes die zo’n psycholoog biedt wel kunnen gebruiken."