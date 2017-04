"Ik hoop dat Ajax deze zomer al iets kan aangeven"

Damil Dankerlui is dit seizoen één van de bepalende spelers bij Jong Ajax. De 20-jarige voetballer ligt in Amsterdam nog vast tot de zomer van 2018, maar hij hoopt dat de club zijn contract wil verlengen.



"Ik hoop dat de club deze zomer al iets kan aangeven. Ik heb nog een contract tot 2018, maar ze gaan natuurlijk niet tot het laatste moment wachten", vertelt de jonge verdediger op de officiële website van de Amsterdammers.



De geboren Amsterdammer wacht nog altijd op zijn debuut in het eerste elftal. "Ik geloof nog altijd in Ajax 1. Dat vertrouwen moet je altijd houden. Dan kom je er vanzelf", aldus Dankerlui.