OFFICIEEL: FC Twente neemt 19-jarige doelman over van Ajax

Jeffrey de Lange speelt met ingang van het nieuwe seizoen voor FC Twente. De 19-jarige doelman komt over van Ajax en tekende vanmiddag een contract voor drie seizoenen. Dat meldt de club uit Enschede vrijdagmiddag via de officiële kanalen.



"Ik kijk uit naar mijn overstap naar FC Twente, het is een mooie club", vertelt de jonge goalie op de clubwebsite. "FC Twente volgde mij al een tijdje en in de gesprekken met de trainer en keeperstrainer kreeg ik een heel goed gevoel. Ajax heeft mij ook een contract aangeboden, maar het sportieve perspectief bij FC Twente ziet er voor mij beter uit. Na dit seizoen sluit ik mijn tijd als jeugdspeler af en gaat het voor mijn gevoel nu 'echt' gebeuren."



Technisch directeur Jan van Halst is blij met de aanwinst. "Het is mooi dat we Jeffrey vast hebben kunnen leggen voor de selectie van Jong FC Twente. Jeffrey is een talentvolle doelman die de gehele jeugdopleiding van Ajax heeft doorlopen en jeugdinternational is bij Oranje onder 19. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen zal hij ook aansluiten bij het eerste elftal."