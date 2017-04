Feyenoord gaat beloftenteam toch inschrijven voor voetbalpiramide

Jong Feyenoord zal in het seizoen 2018/2019 toch mee gaan draaien in de voetbalpiramide. De Rotterdammers hebben net op tijd bij de KNVB aangegeven toch in te willen stromen.



Het is nog niet bekend op welk niveau de beloften van de topclub in zullen gaan stromen. Waarschijnlijk zal er aankomend seizoen een competitie opgezet worden voor de nieuwe deelnemers, waarin de positie op de eindranglijst de instroomdivisie zal bepalen.



Trainer Giovanni van Bronckhorst is zeer tevreden met de beslissing van de clubleiding. "Iedereen weet dat ik al lange tijd voorstander was voor deze stap. Het kon eerder niet, mede om financiële redenen. Nu gaan we het toch doen en daar ben ik blij mee", aldus de oefenmeester.