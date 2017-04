Emotionele oproep Bartra: 'In vrede leven en oorlogen stoppen'

Marc Bartra maakte dinsdagavond, na de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund voor het Champions League-duel met AS Monaco, de langste en moeilijkste minuten van zijn leven door. Dat schrijft de 26-jarige verdediger vrijdag op zijn Instagram-pagina.



"De pijn, de paniek en de onzekerheid niet te weten wat er gebeurd was en hoe lang het zou duren; het waren de langste en zwaarste vijftien minuten van mijn leven", schrijft Bartra. "Deze dagen kijk ik veel naar mijn pols. Weet je wat ik voel? Trots. Al de schade die ze ons aan wilden richten bleef beperkt tot dit."



Bartra doet verder een emotionele oproep. "Het enige dat ik hoop is dat we in vrede leven en de oorlogen achter ons laten. Ik wil alle artsen, fysiotherapeuten en andere mensen die mij geholpen hebben bedanken."