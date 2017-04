Clubleiding Feyenoord eindelijk akkoord met wens Van Bronckhorst

Ook Feyenoord gaat het tweede team inschrijven voor de voetbalpiramide. Dat zei trainer Giovanni van Bronckhorst in aanloop naar het duel van zondag met FC Utrecht. Niet komend seizoen, maar het jaar erop stroomt Feyenoord 2 in, op welk niveau is nog niet bekend.



De Rotterdamse club wilde dat in het verleden niet. "Dat was een financiële kwestie," aldus Van Bronckhorst tijdens zijn persconferentie in aanloop naar het duel met FC Utrecht. "Maar we willen ook stappen maken. Daar heb ik het altijd over gehad met de club."





