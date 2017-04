Ajax wacht met contractverlenging: 'Geen doorstroming blokkeren'

Peter Bosz is sinds dit seizoen de trainer van Ajax en dat is goed nieuws voor Nick Viergever. Hij heeft onder de nieuwe trainer een basisplaats in het centrum van de defensie en dat bevalt beide partijen uitstekend. Toch heeft Viergever nog altijd geen contractverlenging aangeboden gekregen.



In gesprek met FOX Sports geeft directeur voetbalzaken Marc Overmars tekst en uitleg. "Dat contract loopt nog anderhalf jaar door", begint hij. Viergever ligt tot de zomer van 2018 vast bij Ajax. "Hij doet het hartstikke goed en we zijn hartstikke blij met hem." Toch wil Overmars nog geen nieuw contract uitdelen.



"Wie weet of er over anderhalf jaar iemand vanuit de jeugd doorkomt... We moeten altijd passen en meten, bekijken of we iemands doorstroming blokkeren. We zijn hartstikke tevreden met Nick en het is goed dat hij het naar zijn zin heeft hier."