De 27 supportersverenigingen van FC Twente willen dat burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede het alcoholverbod in Vak-P opheft. Dat laten ze in een gezamenlijke brief, die in handen is van TC/Tubantia weten.



Naar aanleiding van de gebeurtenissen vorige week tijdens en na de wedstrijd tegen PSV heeft de gemeente Enschede het supportershome van Vak-P voor één jaar laten sluiten. Ook is er over gegaan tot drooglegging voor een periode van twee jaar. Die maatregel is bij de andere supportersclubs van Twente volledig in het verkeerde keelgat geschoten. Zij zien in deze maatregel een 'doelbewuste poging om Vak-P kapot te maken.



"Na alle ellende die de club heeft moeten doorstaan, krijgen wij het gevoel dat dit een nieuwe druppel is op de al zoveel geslagen plaat die FC Twente heet. En dat vanwege een incapabel optreden door de ‘driehoek’ van Justitie, politie en burgemeester. Ja, laten we het beestje vooral bij de naam noemen, want wat heeft die risicovolle aanpak nu opgeleverd?"