'Drie clubs concreet bij Real voor Ödegaard'

Middenvelder Martin Ödegaard had zich hoogstwaarschijnlijk wel iets anders voorgesteld van zijn verhuurperiode bij sc Heerenveen. Vlak na de winterstop stond de Noor nog wel in de basis, maar daarna verdween hij naar de reservebank. En er zijn drie clubs die daarvan hopen te profiteren ...



In principe wordt Ödegaard tot de zomer van 2018 gehuurd door Heerenveen, maar daar kan Real Madrid een stokje voor steken als de samenwerking niet bevalt. Het medium Don Balón weet dat dit in de aankomende transferzomer gaat gebeuren. En naar verluidt zijn er al drie clubs die gebeld hebben met de clubleiding in het Estadio Santiago Bernabéu: er is bijzonder wat interesse in het Noorse supertalent, ondanks zijn tegenvallende prestaties in Friesland.



Las Palmas, Villarreal en Real Sociedad willen Ödegaard wel huren, om hem in het aankomende seizoen in te kunnen zetten in de Spaanse Primera División. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat trainer Jurgen Streppel alsnog het vertrouwen schenkt aan de middenvelder, maar als dit niet gebeurt zal Real toch echt in moeten grijpen.