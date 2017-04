Schalke-coach: dat is het beste van dit duel

De Eredivisie-topclub Ajax liet Schalke 04 op donderdagavond alle hoeken van het veld zien in de eigen Amsterdam ArenA. De coach van de club uit Gelsenkirchen, Markus Weinzierl, geeft dat in een interview met het medium BN/De Stem ook ruiterlijk toe. Hij stelt dat bijna alles anders moet in de return.



De oefenmeester begint zijn verhaal: "We mochten blij zijn dat Fährmann onze doelman was. Anders hadden we hier met veel meer dan 2-0 verloren. et beste van deze wedstrijd is dat we slechts met 2-0 hebben verloren. Want Ajax had een veel grotere zege kunnen boeken."



Weinzierl gaat verder: "We kwamen totaal niet in de wedstrijd en toonden veel te veel respect voor de tegenstander. Ajax heeft een jonge ploeg die goed kan aanvallen. Daarvan waren mijn spelers vooraf al op de hoogte. Maar we hebben het ze wel heel eenvoudig gemaakt. Dat moet volgende week in onze thuiswedstrijd veel en veel beter."